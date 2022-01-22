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Белый дом подтвердил планы передать Украине вертолеты Ми-17

Белый дом подтвердил планы передать Украине вертолеты Ми-17 Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США предоставить Украине пять вертолетов российского производства Ми-17, которые до этого предназначались для передачи афганским военным, пока к власти в Афганистане не пришло радикальное движен
Другие страны
22 января 2022 г. 01:05
Белый дом подтвердил планы передать Украине вертолеты Ми-17

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США предоставить Украине пять вертолетов российского производства Ми-17, которые до этого предназначались для передачи афганским военным, пока к власти в Афганистане не пришло радикальное движение "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчетливо видны действия в этом направлении", - заявила она на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

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