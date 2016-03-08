Белый дом: Отказ Нетаньяху от встречи с Обамой не повлияет на отношения США и Израиля

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от встречи с президентом США Бараком Обамой не повлияет на стремление Вашингтона укреплять обороноспособность Израиля. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

По его словам, американская сторона хотела бы напрямую, а не через СМИ, узнать об отказе главы правительства еврейского государства от встречи с президентом США 18 марта, однако, "это никак не повлияет на стремление этой администрации укреплять" сотрудничество с Израилем в сфере безопасности. Эрнест отметил, что США готовы продолжать дискуссии по меморандуму о понимании, который касается оборонной помощи.

Эрнест также подчеркнул, что Обама общается с Нетаньяху чаще, чем с другими мировыми лидерами.

В понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс сообщил журналистам, что премьер-министр Израиля принял решение отказаться от предложения провести встречу с Обамой 18 марта. "Мы намеревались провести встречу (Нетаньяху и Обамы), и мы были удивлены, узнав сначала из сообщений СМИ о том, что премьер-министр вместо того, чтобы принять наше приглашение, решил отменить визит", - сказал Прайс. "Сообщения о том, что нам не удалось уложиться в график премьер-министра, не соответствуют действительности", - добавил он.