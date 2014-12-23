Белый дом опроверг информацию об отказе Обамы поехать в Москву

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Главный советник президента США Барака Обамы по России Селест Уолландер заявила, что приглашение американского лидера в Москву не отклонено. Об этом она сказала в понедельник, 22 декабря, в краткой беседе о российско-американских отношениях, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Уолландер, сейчас предложение "рассматривается", и пока неизвестно, когда будет принято решение. Ранее представитель Совета национальной безопасности при Белом дома Марк Строх заявил, что "в ближайшем будущем президент пока не планирует посещать Россию".

В понедельник, 22 декабря, стало известно, что Москва направила американскому лидеру приглашение принять участие в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приглашения были разосланы лидерам стран антигитлеровской коалиции, в том числе США, Великобритании и Китаю.