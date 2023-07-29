Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн

Вашингтон выделяет Тайбэю военную помощь на сумму до $345 млн.

Вашингтон выделяет Тайбэю военную помощь на сумму до $345 млн.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

"Полномочиями, данными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов, я поручаю госсекретарю распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, военная помощь будет выделена из резервов Министерства обороны США, в пакет войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. Телеканал обратил внимание, что администрация Байдена впервые решила направить острову крупный пакет военной помощи из своих оборонных запасов.