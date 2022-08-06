Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира

Китай объявил о прекращении сотрудничества с США по ряду важных вопросов, в частности по изменениям климата.

Китай объявил о прекращении сотрудничества с США по ряду важных вопросов, в частности по изменениям климата.

Как передает Report со ссылкой на The Independent , представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал такой шаг "безответственным".

Чиновник отметил, что, обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира. Ведь изменение климата не знает географических границ.

"Крупнейший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо сделать для преодоления климатического кризиса. Это поражает наших партнеров - от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе", - подчеркнул Кирби.