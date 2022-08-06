О нас

Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира

Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира Китай объявил о прекращении сотрудничества с США по ряду важных вопросов, в частности по изменениям климата.
Другие страны
6 августа 2022 г. 06:07
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира

Китай объявил о прекращении сотрудничества с США по ряду важных вопросов, в частности по изменениям климата.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал такой шаг "безответственным".

Чиновник отметил, что, обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира. Ведь изменение климата не знает географических границ.

"Крупнейший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо сделать для преодоления климатического кризиса. Это поражает наших партнеров - от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе", - подчеркнул Кирби.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд
США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд
6 августа 2022 г. 05:17
В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища на фоне обострения в секторе Газа
В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища на фоне обострения в секторе Газа
6 августа 2022 г. 04:31
Китай прекращает сотрудничество с США по ряду вопросов
Китай прекращает сотрудничество с США по ряду вопросов
6 августа 2022 г. 04:08
В США при пожаре в двухэтажном доме погибли 10 человек
В США при пожаре в двухэтажном доме погибли 10 человек
6 августа 2022 г. 03:40
Яир Лапид: Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но и не боится ее
Яир Лапид: Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но и не боится ее
6 августа 2022 г. 03:10
Пентагон утверждает, что КНР увеличивает ядерный арсенал в 3-4 раза
Пентагон утверждает, что КНР увеличивает ядерный арсенал в 3-4 раза
6 августа 2022 г. 00:38
Почти четверть пропавших без вести украинских военных находятся в плену
Почти четверть пропавших без вести украинских военных находятся в плену
5 августа 2022 г. 20:55
Евросоюз утвердил решение сократить потребление газа на 15%
Евросоюз утвердил решение сократить потребление газа на 15%
5 августа 2022 г. 18:06
Армия Израиля нанесла удары по Сектору Газа
Армия Израиля нанесла удары по Сектору Газа
5 августа 2022 г. 17:37
Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на визы от россиян
Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на визы от россиян
5 августа 2022 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi