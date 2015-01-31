Белый дом: новые поселения в Израиле приведут к изоляции

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ США осудили решение Израиля объявить тендер на строительство новых поселений на оккупированных палестинских территориях, предупредив, что это решение лишь приведет к дальнейшей международной изоляции Израиля, информирует Report со ссылкой на BBC.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, это решение никоим образом не служит безопасности Израиля и процветанию страны, а как раз наоборот.

Израиль утверждает, что лишь вновь выставляет на рынок тендеры, которые не были распроданы в прошлом году.