Белый дом не ожидает скорого ближневосточного урегулирования

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Администрация США не считает, что мирное урегулирование на Ближнем Востоке путем создания независимого палестинского государства может быть достигнуто в ближайшее время, заявил в четверг заместитель советника президента по национальной безопасности Бен Родс, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"У нас есть реалистичная оценка, и мы не рассчитываем, что решение, предусматривающее наличие двух государств (Израиля и Палестины — ред.), может быть достигнуто в самое ближайшее время", — сказал он в ходе телефонного пресс-брифинга. Между тем, по его словам, "это единственный способ достичь продолжительного мира для израильтян и палестинцев".

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива Роберт Малли, в свою очередь, признал, что "сейчас мы не видим очевидного пути, который мог бы привести к решению по поводу двух государств".

По его словам, "важно не только то, что делаем мы (США — ред.), но и то, что делают Израиль и Палестина". "Это означает шаги по предотвращению конфронтации, по обеспечению мира между обеими сторонами и по улучшению условий, особенно на Западном берегу реки Иордан", — отметил он.

Представители Белого дома подчеркнули, что объявления о строительстве еврейских поселений не способствуют достижению решения.

Как отметил Родс, данная тема будет поднята на переговорах в Белом доме между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник.

Новое обострение палестино-израильского конфликта началось с волнений на Храмовой горе, порожденных слухами о планах Израиля восстановить там еврейское присутствие. Израильские лидеры неоднократно отрицали обвинения в попытках изменить статус-кво третьей по значимости святыни ислама, где сейчас запрещены немусульманские богослужения.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе нынешних столкновений погибло 58 палестинцев и 11 израильтян.