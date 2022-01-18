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Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFT

Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFT США не исключают никаких вариантов действий в отношении России, в том числе возможности отключения российских банков от системы SWIFT, в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.
Другие страны
18 января 2022 г. 07:44
Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFT

США не исключают никаких вариантов действий в отношении России, в том числе возможности отключения российских банков от системы SWIFT, в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США.

"Ни один из вариантов не исключен", - сказал представитель СНБ США в ответ на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ о том, что Вашингтон и страны Евросоюза исключили отключение банков РФ от SWIFT как вариант возможных санкций. Слова американского чиновника приводят журналисты пула Белого дома.

Представитель администрации США добавил, что Вашингтон "продолжает очень тесно консультироваться с европейскими коллегами относительно (вариантов) серьезных последствий для России, если та в будущем вторгнется в Украину".

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