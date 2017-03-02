Белый дом не исключил возможность удара по КНДР

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что администрация Дональда Трампа разрабатывает стратегию дальнейшего взаимодействия с Северной Кореей, не исключая применения против КНДР военной силы.

Как передает Report, издание пишет, что в ходе обсуждения стратегии помимо удара по территории КНДР, рассматривалась возможность смены режима.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп считает КНДР главной угрозой для США.

Напомним, что в прошлом году КНДР провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. Ранее были обнародованы кадры с испытаниями водородной бомбы, которые якобы были проведены в КНДР.