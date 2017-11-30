Белый дом назвал КНДР угрозой для всего мира

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Северная Корея представляет угрозу для всего цивилизованного мира.

Как передает Report, это утверждает заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Угроза со стороны КНДР крайне серьезна. Это угроза не только Соединенным Штатам или Корейскому полуострову, но и всему миру, всему цивилизованному миру», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что власти США стараются убедить другие страны предпринять «значительные шаги» для оказания максимально возможного давления на КНДР.