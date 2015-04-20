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    Белый дом назвал "бесчеловечным актом террора" убийство христиан

    Власти США осудили жестокое массовое убийство в Ливии, предположительно, эфиопских христиан

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Убийство боевиками "Исламского государства" (ИГ) эфиопских христиан в Ливии и другие подобные преступления являются "бесчеловечными актами террора", заявила в воскресенье официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Бернадетт Михан.

    "США самым серьезным образом осуждают жестокое массовое убийство в Ливии, предположительно, эфиопских христиан боевиками, связанными с ИГ", - подчеркнула она.

    По ее словам, "тот факт, что террористы убили этих людей только за веру, показывает их бесчувственную жестокость и подчеркивает срочную необходимость политического решения конфликта в Ливии".

    Михан напомнила, что "представители различных вероисповеданий мирно сосуществовали друг другом на Ближнем Востоке и в Африке в течение веков". Представитель Белого дома выразила уверенность в том, что "они будут едины в противостоянии жестокости террористов, и США их в этом поддерживают".

    По сообщениям СМИ, боевики ИГ выложили в интернете два видео с записью убийств двух групп людей. Согласно утверждениям экстремистов, одну группу эфиопских христиан уничтожили на юге, а другую - на востоке Ливии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

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