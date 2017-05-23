Белый дом намерен заменить программу военной помощи ряду иностранных государств на кредиты

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Проект нового бюджета США предусматривает замену программ безвозмездной военной помощи ряду иностранных государств на кредиты. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни.

"Мы изменим пару иностранных военных программ с прямой помощи на займы. Наш аргумент состоял в том, что вместо того, чтобы дать 100 млн долларов, мы могли дать им меньше - в форме кредитов, на которые они могли бы купить больше", - заявил он журналистам.

При этом он уточнил, что формат военной помощи останется неизменным для Израиля и Египта - двух ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

Ожидается, что изменение формы военного сотрудничества Вашингтона коснется таких стран, как Украина, Филиппины, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия и Вьетнам.