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    Белый дом намерен заменить программу военной помощи ряду иностранных государств на кредиты

    Мик Малвейни: Мы изменим пару иностранных военных программ с прямой помощи на займы© Report.az

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Проект нового бюджета США предусматривает замену программ безвозмездной военной помощи ряду иностранных государств на кредиты. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни.

    "Мы изменим пару иностранных военных программ с прямой помощи на займы. Наш аргумент состоял в том, что вместо того, чтобы дать 100 млн долларов, мы могли дать им меньше - в форме кредитов, на которые они могли бы купить больше", - заявил он журналистам.

    При этом он уточнил, что формат военной помощи останется неизменным для Израиля и Египта - двух ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

    Ожидается, что изменение формы военного сотрудничества Вашингтона коснется таких стран, как Украина, Филиппины, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия и Вьетнам.

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