Белый дом: Иран и "шестерка" приступают к выполнению ядерной сделки

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В связи с наступлением в воскресенье так называемого "дня принятия" (adoption day) заключенного в июле соглашения между "шестеркой" и Ираном по ограничению иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций в отношении страны стороны приступают к исполнению своих обязательств, пояснили высокопоставленные представители администрации США в ходе телефонной конференции с журналистами в ночь на воскресенье, отмечает Report со ссылкой на ОТП "Новости".

В Совместном всеобъемлющем плане действий (СВДП), принятом 14 июля главами внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана, предусматривался "день принятия" через 90 дней после того, как Совбез ООН проголосует за резолюцию в поддержку документа. Такая резолюция номер 2231 была принята 20 июля.

"Мы предпримем несколько шагов, которые покажут нашу приверженность исполнению соглашения и подготовку к снятию санкций. То же относится к Евросоюзу," сказал представитель Белого дома. Ожидается, что президент США издаст в воскресенье президентский меморандум о принятии необходимых мер по подготовке исполнения договоренности, а госсекретарь США выпустит документы о снятии санкций, которые вступят в силу только в так называемый "день исполнения" (implementation day), который наступит после того, как МАГАТЭ верифицирует исполнение Ираном своих обязательств. Как ожидается, этот день наступит через несколько месяцев.

"Документы о снятии санкций будут выпущены, так что Иран будет знать, что он получит, но они не вступят в силу до тех пор, пока Иран не выполнит своих обязательств", — сказал представитель Белого дома.

В свою очередь, от Ирана ожидается начало исполнения своих обязательств, включая сокращение обогатительных мощностей, избавление от подавляющего большинства имеющегося в стране обогащенного урана, перестройка реактора на тяжелой воде в Араке и ряд других мер. "По окончании этих мер, когда они будут верифицированы МАГАТЭ, мы облегчим санкции согласно СВПД — само собой, в день исполнения", — заявили официальные представители в ходе телефонной конференции.

Кроме того, Иран должен будет в "день принятия" уведомить МАГАТЭ о том, что начинает во временном режиме применять дополнительный протокол к соглашению о гарантиях, который предоставит МАГАТЭ существенно больший объем информации о ядерной деятельности Ирана.

А Китай, Иран и США выпустят в воскресенье совместное заявление о намерениях относительно создания консорциума по перепроектированию тяжеловодного реактора в Араке, сообщили в Белом доме.