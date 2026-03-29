Белый дом: ICE продолжит обеспечивать безопасность аэропортов США

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) продолжит обеспечивать безопасность американских аэропортов до полного восстановления работы профильных служб.

Как передает Report, об этом заявил координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман в эфире телеканала CBS.

"Мы сохраним присутствие Службы иммиграционного и таможенного контроля в аэропортах, пока не будет уверенности, что они на 100% могут обеспечивать нормальную работу", - отметил он.

По его словам, при нехватке сотрудников Управления транспортной безопасности США (TSA) их функции будут компенсироваться за счет увеличения числа сотрудников ICE.