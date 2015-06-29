Белый дом: Греция должна остаться внутри еврозоны

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Греция и кредиторы должны придерживаться конструктивного диалога с тем, чтобы Афины смогли вернуться к экономическому росту внутри зоны евро. Такую позицию в ходе регулярного брифинга озвучил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Важно, чтобы все стороны продолжали конструктивный диалог", - сказал Эрнест, заметив, что все заинтересованы в возвращении Греции к экономическому росту "внутри еврозоны". "США призывают всех добиться этого", - подчеркнул он.

Эрнест также напомнил, что стороны работали над выработкой пакета реформ для Греции.

Пресс-секретарь Белого дома рассказал, что в прошедшие выходные президент США Барак Обама по телефону обсудил этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель, а сегодня он провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом. В ходе этой беседы лидеры также обсуждали сложившуюся ситуацию с греческим долгом. Эта проблема поднималась и на прошедшем саммите "семерки" в Германии.

Греческая сторона 26 июня покинула переговоры с кредиторами о новых мерах бюджетной экономии, в обмен на которые могли быть разморожены обещанные кредиты. 27 июня Еврогруппа на внеочередном заседании констатировала, что переговоры прекращены, срок действия программы помощи истечет 30 июня, и Афины не получат отсрочки по выплатам Международному валютному фонду (МВФ) в размере 1,6 млрд евро, которые должны быть произведены до 30 июня. Представитель греческого правительства сообщил агентству Рейтер, что власти Греции перечислять эту сумму не станут. "Мы ожидаем, что греки будут придерживаться своих обязательств", - прокомментировал это сообщение Эрнест. При этом он заметил, что данная ситуация не окажет влияния на американские банки напрямую, однако, стабильность всей еврозоны является приоритетом для США, для национальной безопасности страны.