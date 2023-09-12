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Белый дом анонсировал выступление Байдена в ООН на следующей неделе

Белый дом анонсировал выступление Байдена в ООН на следующей неделе Белый дом подтвердил намерение президента США Джо Байдена принять на будущей неделе участие в общеполитической дискуссии на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также провести на ее полях встречи с некоторыми лидерами других государств.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 17:37
Белый дом анонсировал выступление Байдена в ООН на следующей неделе

Белый дом подтвердил намерение президента США Джо Байдена принять на будущей неделе участие в общеполитической дискуссии на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также провести на ее полях встречи с некоторыми лидерами других государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава американской администрации будет находиться в Нью-Йорке 19-20 сентября.

"Президент Байден не только выступит на Генеральной Ассамблее 19 сентября, но и встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в нейтрализации угроз международному миру и безопасности, продвижении глобального процветания и защите прав человека", - говорится в письменном заявлении Жан-Пьер. Детали в нем не приводятся.

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Версия на английском языке White House says Biden will attend UN assembly next week

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