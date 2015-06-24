​Белый дом: Американская разведка не прослушивает переговоры президента Франции

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Американская разведка (АНБ) не прослушивает переговоры президента Франции Франсуа Олланда.

Как сообщает Report, об этом Sputnik заявил во вторник официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс.

"Мы не нацелены и не будем нацеливаться на переговоры президента Олланда", — сказал он.

Ранее во вторник организация WikiLeaks опубликовала документы, согласно которым Агентство национальной безопасности США было причастно к перехвату переговоров целого ряда высокопоставленных представителей Франции, включая нынешнего президента Олланда, а также его предшественников Николя Саркози и Жака Ширака.