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Белый дом: Байден примет решение о выдвижении на второй срок в начале 2023 года

Белый дом: Байден примет решение о выдвижении на второй срок в начале 2023 года Президент США Джо Байден намерен принять окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок в начале следующего года.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 23:43
Белый дом: Байден примет решение о выдвижении на второй срок в начале 2023 года

Президент США Джо Байден намерен принять окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок в начале следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вы слышали, что я это уже говорила: президент намерен участвовать в выборах, и он будет обсуждать это со своей семьей, и скорее всего, примет решение в начале следующего года", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “Bayden ilin əvvəlində ikinci müddətə namizədliyi ilə bağlı qərar vermək niyyətindədir”

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