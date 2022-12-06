Белый дом: Байден примет решение о выдвижении на второй срок в начале 2023 года

Президент США Джо Байден намерен принять окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок в начале следующего года.

Президент США Джо Байден намерен принять окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок в начале следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вы слышали, что я это уже говорила: президент намерен участвовать в выборах, и он будет обсуждать это со своей семьей, и скорее всего, примет решение в начале следующего года", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.