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    Белорусская оппозиция проводит митинг против создания российской авиабазы

    В акции принимают участие около 400 человек.

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Минске белорусская оппозиция проводит митинг против создания российской авиабазы в Бобруйске, сообщает Газета.Ruсо ссылкой на «Белапан».

    По информации местных СМИ, в акции принимают участие около 400 человек.

    Сообщается, что к некоторым лидерам оппозиции подошли сотрудники милиции для составления протоколов.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о подписании соглашения по созданию российской авиабазы в Белоруссии. Кроме того, Путин поручил российским Минобороны и МИДу провести переговоры с белорусскими ведомствами для того, чтобы достигнуть договоренностей по поводу подписания соглашения, отмечает Report.

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