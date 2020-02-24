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Белый дом запросит у Конгресса 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Белый дом запросит у Конгресса 1 млрд долларов

Белый дом на этой неделе направит запрос в Конгресс США на выделение около 1 млрд долларов США из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса. 

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на трех сотрудников, задействованных в планировании.

"Детали пока согласовываются <...>. Запрос на выделение около 1 млрд долларов США должен быть направлен в Конгресс в ближайшие дни", - отмечается в публикации.

Данные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.

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