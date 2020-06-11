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Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина

​Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина

принц Иоахим

Испанские власти оштрафовали бельгийского принца Иоахима за то, что, прибыв в Испанию, он нарушил карантин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, племянник бельгийского короля Филиппа и сын принцессы Астрид принц Иоахим 24 мая приехал в Мадрид и в тот же день выехал на поезде в Кордову (Андалусия), где посетил две вечеринки. На следующий день Иоахим почувствовал симптомы коронавируса и 28 мая получил положительный тест на COVID-19.

Принц нарушил предписанный для всех, кто прибывает из-за границы, двухнедельный карантин. Кроме того, по изначальной версии, на вечеринке, где присутствовал принц, были 27 человек, однако в Кордове в тот момент по закону могли собираться не более 15. Впрочем, в результате расследования установлено, что было две вечеринки - с участием 12 и 15 человек. Расследование продолжается. Коронавирус обнаружен у одного человека, с которым контактировал принц.

Представительство правительства Испании в Кордове предписало принцу заплатить штраф в 10 400 евро. У него есть две недели, чтобы заплатить штраф (если он согласится сделать это добровольно, то 50%) или обжаловать его. В противном случае, если вина принца будет доказана, то будет применена дальнейшая процедура привлечения к ответственности и штраф придется выплачивать в полном объеме. В настоящее время Иоахим находится на карантине в Испании, как и остальные участники вечеринок.

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