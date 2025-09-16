Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 14:29
    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для установки на истребители F-35 на сумму €280 млн.  

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны Бельгии.  

    Отмечается, что Соединенные Штаты одобрили продажу королевству ракет AIM-9X Sidewinder на сумму €280 млн.

    Ранее Пентагон заявлял о потенциальной покупке на сумму до $567,8 млн (€480 млн).

    Закупка включит несколько сотен ракет класса "воздух-воздух" и соответствующих блоков наведения для бельгийского парка истребителей F-35, которые вводятся в эксплуатацию для замены устаревших F-16.        

    Бельгия США истребители F-35 Пентагон

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей