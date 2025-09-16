Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 14:29
Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для установки на истребители F-35 на сумму €280 млн.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны Бельгии.
Отмечается, что Соединенные Штаты одобрили продажу королевству ракет AIM-9X Sidewinder на сумму €280 млн.
Ранее Пентагон заявлял о потенциальной покупке на сумму до $567,8 млн (€480 млн).
Закупка включит несколько сотен ракет класса "воздух-воздух" и соответствующих блоков наведения для бельгийского парка истребителей F-35, которые вводятся в эксплуатацию для замены устаревших F-16.
Последние новости
14:29
Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млнДругие страны
14:27
Фото
Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составеВнешняя политика
14:25
СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-ЙоркеДругие страны
14:24
Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотренаФормула 1
14:23
Фото
В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
14:21
Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%Энергетика
14:09
Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+Инфраструктура
14:01
В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на одинДругие
13:59
Фото