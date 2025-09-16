Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для установки на истребители F-35 на сумму €280 млн.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны Бельгии.

Отмечается, что Соединенные Штаты одобрили продажу королевству ракет AIM-9X Sidewinder на сумму €280 млн.

Ранее Пентагон заявлял о потенциальной покупке на сумму до $567,8 млн (€480 млн).

Закупка включит несколько сотен ракет класса "воздух-воздух" и соответствующих блоков наведения для бельгийского парка истребителей F-35, которые вводятся в эксплуатацию для замены устаревших F-16.