О нас

Бельгия в сентябре передаст Украине F-16

Бельгия в сентябре передаст Украине F-16 Бельгия передаст Украине истребители F-16 в сентябре.
Другие страны
26 августа 2025 г. 19:53
Бельгия в сентябре передаст Украине F-16

Бельгия передаст Украине истребители F-16 в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на издание "Новости Live", об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево по итогам встречи Украина - страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в Одессе.

"Мы предоставим вам несколько F-16 уже в следующем месяце", - сказал Прево, не уточнив сколько именно самолетов будет передано.

Министр добавил, что Бельгия также выделит €20 млн на экономическую поддержку Украины, до 2029 года предоставит суда для разминирования в Черном море и, кроме того, передаст необозначенное количество дронов.

Ранее Бельгия обязалась передать свои старые F-16 Украине, но только после того, как закупит у США 11 новых F-35. Ни один из них пока Брюсселю не поставлен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Belçika “F-16”ları sentyabrda Ukraynaya verəcək
Версия на английском языке Belgium to deliver F-16 jets to Ukraine in September

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi