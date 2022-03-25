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Бельгия увеличит оборонные расходы на 1 млрд евро

Бельгия увеличит оборонные расходы на 1 млрд евро Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подтвердил, что министерству обороны будет выделен еще 1 млрд евро на повышение боеспособности и подготовки войск.
Другие страны
25 марта 2022 г. 06:33
Бельгия увеличит оборонные расходы на 1 млрд евро

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подтвердил, что министерству обороны будет выделен еще 1 млрд евро на повышение боеспособности и подготовки войск.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он сообщил в Брюсселе после саммита НАТО.

"Правительство решило выделить дополнительно еще один миллиард евро министерству обороны на период 2022-2025 годы, помимо инвестиций около десяти миллиардов евро (на срок до 2030 года - ред.), по которым решение было принято в конце января", - сказал Де Кроо.

Отмечается, что дополнительное финансирование предназначено, в частности, для укрепления подразделения кибербезопасности вооруженных сил, обновления резервов горючего и боеприпасов, военной экипировки и для улучшения систем разведки и связи.

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