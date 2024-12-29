Бельгия станет первой страной ЕС, запретившей продажу вейпов

Бельгия станет первой страной-членом Европейского союза, в котором запретят продажу одноразовых вейпов.

Бельгия станет первой страной-членом Евросоюза, в котором запретят продажу одноразовых вейпов.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявил Министр здравоохранения Франк Ванденбрук.

По данным ведомства, запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. По словам министра, дизайн одноразовых вейпов специально разработан для привлечения молодежи и подсаживания их на никотин.

"Одноразовые электронные сигареты - это новый продукт, просто предназначенный для привлечения новых потребителей", - сказал он.

Отмечается, что введение запрета было обосновано государственной статистикой, согласно которой большинство молодых людей, впоследствии становящихся курильщиками, начинают именно с электронных сигарет (вейпов), а не с традиционных сигарет.

Сторонники вейпов утверждают, что они могут помочь людям бросить курить, но ведомства в сфере здравоохранения обеспокоены тем, что их красочный дизайн и фруктовый вкус привлекают детей.