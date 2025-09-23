Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Бельгия признала Государство Палестину

    • 23 сентября, 2025
    • 03:41
    Бельгия присоединилась к группе стран, признавших Палестину государством.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    "Бельгия всегда защищала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности", - отметил глава правительства.

    "Недавние заявления израильских политиков, включая премьер-министра [Биньямина Нетаньяху],что Государство Палестина не будет существовать - дополнительная причина, по которой нужно поддержать палестинцев в этом вопросе. Следовательно, Бельгия сегодня посылает сильный политический сигнал миру, присоединяясь к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина на полях сессии ГА ООН", - сказал Де Вевер.

