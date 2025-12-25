Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

На территории Агдамского промышленного парка введено в эксплуатацию предприятие по производству металлических опор линий электропередачи ООО Construction годовой производственной мощностью 7,2 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам сказал заместитель главного инженера ООО Construction Тургай Абдулзаде в ходе медиатура, организованного по следам визита главы государства.

По его словам, производство на предприятии, расположенном на территории промышленного парка на площади в один гектар, налажено на основе китайских технологий:

"Годовая производственная мощность завода по металлическим опорам линий электропередачи составляет 7,2 тыс. тонн. На предприятии инвестиционной стоимостью 2,96 млн манатов создано 32 постоянных рабочих места. Для его создания Фонд развития бизнеса Азербайджана выделил гарантированный кредит в размере 1,2 млн манатов. Продукция будет направляться на удовлетворение спроса на внутреннем рынке, а также экспортироваться".

Абдулзаде подчеркнул, что предприятие воспользовалось всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка. Также получены льготы по НДС и таможенным пошлинам на сумму около 443 тыс. манатов при импорте техники, технологического оборудования и устройств.

Сообщается, что Агдамский промышленный парк был создан на территории площадью 190 гектаров на основании Указа президента после освобождения города от оккупации.

Целью Агдамского промышленного парка является возрождение освобожденных от оккупации территорий, развитие промышленного потенциала Карабаха, поддержка предпринимательства и повышение занятости населения в производственном секторе.

Государство создало здесь благоприятную инвестиционную среду для развития предпринимательской деятельности. В парке 32 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций свыше 312 млн манатов предоставлен статус резидента, а 5 предпринимателям – статус нерезидента. Инвесторы уже вложили в промышленный парк 142 млн манатов, создано около 970 постоянных рабочих мест. Большинство обеспеченных работой – жители Агдама и прилегающих районов. Осуществлена реализация произведенной резидентами парка продукции на сумму 945 млн манатов, экспортирована продукция на сумму 39,5 млн манатов.

Напомним, что 23 декабря президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству металлических опор линий электропередачи ООО Construction.