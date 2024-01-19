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Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море

Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.
Другие страны
19 января 2024 г. 17:01
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море

Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на решение кабинета министров.

"Миссия будет носить оборонительный характер", - добавило издание. Параметры бельгийского участия в миссии будут объявлены позже в пятницу.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам.

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