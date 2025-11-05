Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовы

В Бельгии на 6 ноября запланировано экстренное заседание ключевых министров правительства и руководителей служб безопасности после того, как ночью со вторника на среду были закрыты главный аэропорт Брюсселя и военная авиабаза из-за полетов над ними беспилотников.

Как сообщает европейское бюро Report, бельгийские власти назвали это скоординированной атакой.

Сообщения о сбоях в авиасообщении из-за закрытия аэропортов после появления в небе над ними дронов уже стали новой нормой в жизни европейских столиц. При этом очевидна неготовность Европы к подобным вызовам.

Брюссельский аэропорт "Завентем" был закрыт сначала вечером во вторник, затем еще раз рано утром в среду, после того, как БПЛА были замечены над периметром воздушной гавани, сообщила Бельгийская служба воздушной навигации. Аэропорты Антверпена, Льежа и Остенде также приостановили прием и отправку самолетов по той же причине. Авиабаза Флорен в Валлонии также была закрыта из-за обнаружения беспилотников. Власти утверждают, что действия БПЛА дают основание говорить о гибридной атаке.

Как уже сообщалось ранее, подобные случаи имели место и в других европейских столицах – Вильнюсе, Осло, Копенгагене и Мюнхене.

В среду в результате DDoS-атак были выведены из строя веб-сайты бельгийских телекоммуникационных операторов Proximus и Scarlet, ответственность за что взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName057. Примерно в то же время DDoS-атаке подвергся и университетский госпиталь Гента, сообщили местные СМИ.

NoName057 опубликовала в Telegram сообщение, в котором хвалилась удачными действиями против Scarlet, Proximus и внутреннего портала Telenet. Последний оператор однако отрицал это, заявив, что системы не были взломаны.

Хакеры назвали это реакцией на комментарий министра обороны Бельгии Тео Франкена, что НАТО "расправится" с Москвой, если Россия атакует Брюссель. "Мы советуем бельгийскому министру не разбрасываться такими заявлениями", - написала группа.

Сегодня утро пострадала и университетская больница Гента. Сбой привел к замедлению связи с рядом внешних систем. Пока нет информации о том, является ли это результатом действий этой группы.

Кибератаке подверглись и другие бельгийские объекты, утверждают местные СМИ.