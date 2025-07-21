Бельгия отмечает свой главный праздник - Национальный день

Бельгия отмечает свой главный праздник - Национальный день

Сегодня в Бельгии отмечают Национальный день. Он берет начало от восхождения на престол в 1831 году первого независимого короля страны - Леопольда I после восстания южных бельгийских католиков против их голландских протестантских правителей, известного как Бельгийская революция.

Как сообщает европейское бюро Report, несмотря на достаточные противоречия в обществе между Валлонией (франкофонами) и Фламандией (говорящими на голландском), в этот день все дружно украшаются триколорами в виде флажков в прическах, значков или раскраской на лице и выходят на парад.

Особенную радость такие праздники доставляют детям, которых развлекают не только родители, но и военные, пожарные, полицейские и представители других служб и подразделений.

Дети поднимаются на башни и спускаются оттуда на тросах под присмотром военных и полицейских, оказывают первую помощь манекенам вместе с чрезвычайными службами, управляют дронами и примеряют тяжелые бронежилеты и каски.

Можно также поработать экскаваторами с военными инженерами, поискать мины и, надев маску, побывать в роли астронавтов, смотрящих в иллюминатор космического корабля.

По улицам маршируют оркестры духовых, строем идут барабанщики. Обязателен парад военных, можно наблюдать полеты истребителей, тяжелых бомбардировщиков и вертолетов. Завершают празднование поздно вечером фейерверк.

Представляет фоторепортаж с празднования Национального дня Бельгии в Брюсселе.