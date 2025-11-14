Бельгия открывает посольство в Узбекистане

Бельгия планирует открыть новое посольство в Ташкенте в рамках масштабной оптимизации своей сети дипломатических представительств.

Как передает Report со ссылкой на Uz Daily, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

По его словам, пересмотр дипломатической сети стал необходимым шагом в условиях стремительных геополитических изменений и давления на многосторонние институты. В ходе реформы Бельгия намерена усилить около двадцати своих миссий, открыть пять новых представительств и закрыть восемь, чтобы создать устойчивую и стратегически выверенную сеть за рубежом.

Цель открытия посольства в Ташкенте - закрепить позиции Бельгии в Центральной Азии, регионе с высоким потенциалом экономического роста и стратегическим значением для развития Транскаспийского коридора и новых транспортных маршрутов "Шелкового пути".

"Центральная Азия представляет собой важный регион с точки зрения инвестиций и долгосрочного развития. Открытие посольства в Узбекистане позволит Бельгии активнее участвовать в экономических и политических процессах региона и укрепить двусторонние связи", - подчеркнул Прево.