    Бельгия открывает посольство в Узбекистане

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 20:45
    Бельгия открывает посольство в Узбекистане

    Бельгия планирует открыть новое посольство в Ташкенте в рамках масштабной оптимизации своей сети дипломатических представительств.

    Как передает Report со ссылкой на Uz Daily, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

    По его словам, пересмотр дипломатической сети стал необходимым шагом в условиях стремительных геополитических изменений и давления на многосторонние институты. В ходе реформы Бельгия намерена усилить около двадцати своих миссий, открыть пять новых представительств и закрыть восемь, чтобы создать устойчивую и стратегически выверенную сеть за рубежом.

    Цель открытия посольства в Ташкенте - закрепить позиции Бельгии в Центральной Азии, регионе с высоким потенциалом экономического роста и стратегическим значением для развития Транскаспийского коридора и новых транспортных маршрутов "Шелкового пути".

    "Центральная Азия представляет собой важный регион с точки зрения инвестиций и долгосрочного развития. Открытие посольства в Узбекистане позволит Бельгии активнее участвовать в экономических и политических процессах региона и укрепить двусторонние связи", - подчеркнул Прево.

    Лента новостей