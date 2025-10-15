Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Бельгия обновляет воздушный флот истребителями F-35

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 15:57
    Бельгия обновляет воздушный флот истребителями F-35

    Бельгия значительно усиливает свои возможности противовоздушной обороны с приобретением 34 новых истребителей F-35 Lightning II, первые самолеты уже прибыли на базу Флоренн.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на НАТО, истребители были доставлены бельгийскими военными пилотами.

    Это стало первым за почти 50 лет оснащением ВВС страны военными самолетами нового типа.

    Этот истребитель пятого поколения, конструкция F-35 обеспечивает их интеграцию с другими воздушными средствами НАТО, улучшая координацию и готовность к защите воздушного пространства альянса.

    Бельгия F-35 самолеты истребители

    Последние новости

    16:11

    Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о поездках граждан

    В регионе
    16:08

    АБР выделит Узбекистану $500 млн на реформы и интеграцию в мировую экономику

    В регионе
    15:58

    Алкис Дракинос: Соглашение при поддержке США способно изменить карту связности Кавказа - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    15:57

    Бельгия обновляет воздушный флот истребителями F-35

    Другие страны
    15:55

    СГБ и ГПС провели операцию на азербайджано-иранской границе

    Происшествия
    15:54

    В санкционный список Британии по РФ включены пять физических, 35 юридический лиц - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:54

    В Азербайджане изменен порядок подачи жалоб о нарушении прав человека

    Внутренняя политика
    15:51

    В Туркменистане заложен фундамент нового комплекса по производству минеральных удобрений

    В регионе
    15:51

    Азербайджан внедряет технологию NAT для безопасности донорской крови

    Здоровье
    Лента новостей