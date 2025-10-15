Бельгия обновляет воздушный флот истребителями F-35

Бельгия значительно усиливает свои возможности противовоздушной обороны с приобретением 34 новых истребителей F-35 Lightning II, первые самолеты уже прибыли на базу Флоренн.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на НАТО, истребители были доставлены бельгийскими военными пилотами.

Это стало первым за почти 50 лет оснащением ВВС страны военными самолетами нового типа.

Этот истребитель пятого поколения, конструкция F-35 обеспечивает их интеграцию с другими воздушными средствами НАТО, улучшая координацию и готовность к защите воздушного пространства альянса.