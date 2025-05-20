Бельгия намерена ежегодно поставлять оружие Украине на €1 млрд

Бельгийские власти планируют ежегодно поставлять оружие Украине на €1 млрд и хотят ускорить поставки своих F-16.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС.
Бельгия готова отправить войска в Украину в составе "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия.
"Бельгия будет поставлять военную помощь Украине в €1 млрд. Этот транш уже одобрен, и мы готовы обеспечивать такую поддержку каждый год", - заявил Франкен.
Он также отметил, что Бельгия стремится поставить F-16 раньше оговоренного срока.