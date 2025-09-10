ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Бельгия может ввести военные патрули в крупных городах из-за роста преступности

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 16:02
    Министерство безопасности и внутренних дел Бельгии до конца года может начать военное патрулирование на улицах Брюсселя и других крупных городов страны из-за резкого роста насилия, преступности и наркоторговли.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой местные СМИ, план еще должен получить одобрение Совета министров и федеральным парламентом.

    "Полицейская форма больше не сдерживает", - заявил министр внутренних дел Бернар Кантен, добавив, что солдаты, патрулирующие улицы совместно с полицейскими могут произвести "эффект шока".

    Эти "смешанные команды из офицеров полиции и военных" будут патрулировать "криминальные горячие точки Брюсселя. Мы начинаем с Брюсселя, потому что здесь потребность наибольшая, но мы посмотрим, необходимо ли это в других городах ", сказал он.

    Инициатива встретила сопротивление со стороны мэра Брюсселя Филиппа Клоза, который заявил, что это не решение. Вместо этого он предложил направить военные патрули в Антверпен для борьбы с наркотрафиком, который проходит через этот портовый город.

    По данным МВД, с начала 2025 года в стране произошло около 60 перестрелок. Треть этих инцидентов - этим летом, в результате чего погибли два человека.

    По словам прокурора Брюсселя Жюльена Муанила, в этом году в столице Бельгии было предъявлено обвинение около 7 000 подозреваемым, включая примерно 1 250 человек, предположительно занимающихся наркоторговлей.

