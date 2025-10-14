Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Бельгия готовит программу масштабной милитаризации на €34 млрд

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 07:05
    Бельгия готовит программу масштабной милитаризации на €34 млрд

    Бельгия разрабатывает план масштабной милитаризации на €34 млрд в рамках обязательств перед ЕС и НАТО по увеличению военных расходов.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар.

    По его словам, план предусматривает закупку широкого спектра вооружений и техники - от систем противовоздушной обороны Patriot, SAMP/T, NASAMS и Skyranger до вертолетов, бронемашин и двух тысяч беспилотников. Кроме того, Бельгия планирует увеличить парк истребителей F-35 до 45 единиц, заменяя ими устаревшие F-16, которые впоследствии могут быть переданы Вооруженным силам Украины.

    Гончар отметил, что план милитаризации готовится на фоне ухудшающегося состояния бельгийской экономики.

    "Собственных средств почти не осталось, фактически Бельгия существует за счет заимствований", - сказал дипломат.

    Он напомнил, что ранее бельгийский премьер Барт Де Вевер образно описал текущее положение страны - по его словам, она находится на "краю пропасти". При этом королевство уже подало заявку на получение €8,34 млрд из нового общеевропейского фонда SAFE, созданного для помощи в модернизации оборонных отраслей стран ЕС.

    Бельгия Вооружение и техника милитаризация

    Последние новости

    07:05

    Бельгия готовит программу масштабной милитаризации на €34 млрд

    Другие страны
    06:36

    Трамп: США благодаря пошлинам стали богатейшей страной мира

    Другие страны
    06:22

    В РФ могут ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

    В регионе
    05:52

    Starship завершил 11-й испытательный полет

    ИКТ
    05:13

    Трамп: Эрдоган может помочь в завершении российско-украинской войны

    Другие страны
    04:45

    Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

    Бизнес
    04:07

    Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским 17 октября

    Другие страны
    03:37

    Организатор "Евровидения" отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу

    Искусство
    03:23

    В США представили новую пусковую установку для ракет Tomahawk

    Другие страны
    Лента новостей