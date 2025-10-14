Belçika hərbiləşdirmə üçün 34 milyard avroluq plan hazırlayır
- 14 oktyabr, 2025
- 07:49
Belçika Avropa İttifaqı və NATO-nun hərbi xərcləri artırmaq planlarının bir hissəsi olaraq 34 milyard avroluq genişmiqyaslı hərbiləşdirmə planı hazırlayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "TASS"a müsahibəsində Rusiyanın Belçikadakı səfiri Denis Qonçar deyib.
"Bu plan astronomik 34 milyard avro dəyərində silah və avadanlıq alınmasını nəzərdə tutur. "Friqat", "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemləri, "SAMP/T", "NASAMS", "Skyranger", "Piorun MANPADS", helikopterlər, "SkyGuardian MQ-9B" kəşfiyyat və hücum PUA-ları, piyada döyüş maşınları, yük maşınları və 2000 pilotsuz uçuş aparatı da daxil olmaqla siyahı heyranedicidir.
"F-16"ları əvəz edəcək "F-35" qırıcılarının donanmasının 45 ədədə çatdırılması qərara alınıb. Bunlar da (F-16-ları nəzərdə tutur) öz növbəsində istifadə üçün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə verilməsi planlaşdırılır", - o deyib.