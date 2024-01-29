Бельгийские фермеры пригрозили блокировать Брюссель

Бельгийские фермеры, которые 28 января присоединились к протестам французских и германских коллег и перекрыли четыре крупных магистрали Бельгии, угрожают 1 февраля блокировать въезды в Брюссель.

Бельгийские фермеры, которые 28 января присоединились к протестам французских и германских коллег и перекрыли четыре крупных магистрали Бельгии, угрожают 1 февраля блокировать въезды в Брюссель.

Как передает Report, об этом газете Derniere Heure сообщил представитель бельгийской Федерации молодых фермеров, которая стала главным организатором акций протеста.

"Если наши требования не будут услышаны, мы блокируем Брюссель. Это возможно уже 1 февраля", - заявил он.

Отметим, что в соседней Франции продолжаются массовые демонстрации ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

Сегодня также сообщалось, что в Германии фермеры на 30 тракторах блокировали подъезд к территории порта Бремерхафена - второго по объемам перевалки грузов в ФРГ.

Ранее правительство Германии столкнулось с необходимостью сокращения бюджета на 2024 год после решения Федерального конституционного суда, запрещающего расходовать 60 млрд евро из бюджета. Это коснулось и фермеров – они столкнулись с угрозой потери скидок на дизельное топливо и налоговых льгот. В Минфине подсчитали, что эта мера позволит ежегодно экономить бюджету 480 млн евро. Впоследствии развернулись массовые протесты фермеров. 4 января Кабинет министров Германии решил пересмотреть свои планы: льготы не будут отменены сразу, а будут сокращаться постепенно и не полностью. Несмотря на эту корректировку, фермеры остались недовольны и решили продолжить свои протесты.