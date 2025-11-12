Беларусь завершила демаркацию сухопутной границы с Украиной

Беларусь завершила работы по демаркации на сухопутном участке границы с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.

"Серьезное внимание уделяем продолжению демаркации государственной границы на украинском участке. На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке <...> Остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож", - сказал Молостов.