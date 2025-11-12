Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Беларусь завершила демаркацию сухопутной границы с Украиной

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 14:12
    Беларусь завершила демаркацию сухопутной границы с Украиной

    Беларусь завершила работы по демаркации на сухопутном участке границы с Украиной.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.

    "Серьезное внимание уделяем продолжению демаркации государственной границы на украинском участке. На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке <...> Остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож", - сказал Молостов.

    Беларусь Украина граница сухопутная граница демаркация
    Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıb

    Последние новости

    14:50

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники предпочитают незаконно обогащаться

    Внутренняя политика
    14:49

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия

    Внутренняя политика
    14:48

    Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

    Внутренняя политика
    14:46

    Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

    Финансы
    14:46

    Президент: Некоторые чиновники в регионах были вынуждены совершать незаконные действия

    Внутренняя политика
    14:40

    Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

    Финансы
    14:39
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов

    Внутренняя политика
    14:38

    В Индонезии проводят проверку на наличие радиоактивных изотопов в партии обуви

    Другие страны
    14:35
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей