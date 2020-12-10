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Беларусь закроет границы из-за COVID-19

Беларусь закроет границы из-за COVID-19 Власти Беларуси приняли решение о закрытии наземных границ страны из-за коронавируса SARS-CoV-2
Другие страны
10 декабря 2020 г. 11:28
Беларусь закроет границы из-за COVID-19

Власти Беларуси приняли решение о закрытии наземных границ страны из-за коронавируса SARS-CoV-2. Как передает Report, об этом соответствующее постановление было опубликовано на национальном правовом интернет-портале страны.

В документе отмечается, что пропуск граждан для осуществления выезда из страны через наземные пункты будет приостановлен через 10 дней.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Беларуси на выезд из Беларусии гражданами Беларуси, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси", — сказано в тексте документа.

Соответствующие ограничения будут действовать на железнодорожных вокзалах, автодорогах, на пунктах упрощенного пропуска.

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