Беларусь закроет границы из-за COVID-19

Власти Беларуси приняли решение о закрытии наземных границ страны из-за коронавируса SARS-CoV-2

Власти Беларуси приняли решение о закрытии наземных границ страны из-за коронавируса SARS-CoV-2. Как передает Report, об этом соответствующее постановление было опубликовано на национальном правовом интернет-портале страны.

В документе отмечается, что пропуск граждан для осуществления выезда из страны через наземные пункты будет приостановлен через 10 дней.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Беларуси на выезд из Беларусии гражданами Беларуси, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси", — сказано в тексте документа.

Соответствующие ограничения будут действовать на железнодорожных вокзалах, автодорогах, на пунктах упрощенного пропуска.