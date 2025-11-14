Беларусь построит третий блок БелАЭС
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 14:39
Власти Беларуси приняли решение о строительстве третьего энергоблока на действующей Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область).
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич в ходе совещания у президента страны Александра Лукашенко по развитию атомной энергетики.
"Принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС", - сообщил Каранкевич.
