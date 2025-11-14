Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Беларусь построит третий блок БелАЭС

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 14:39
    Беларусь построит третий блок БелАЭС

    Власти Беларуси приняли решение о строительстве третьего энергоблока на действующей Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область).

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич в ходе совещания у президента страны Александра Лукашенко по развитию атомной энергетики.

    "Принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС", - сообщил Каранкевич.

    АЭС энергоблок Виктор Каранкевич Беларусь

    Лента новостей