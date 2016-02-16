​Беларусь планирует создать ракетный комплекс с дальностью поражения более 200 км

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Белорусские военные рассчитывают в 2016-2017 годах создать ракетный комплекс дальностью более 200 км.

Как передает Report со ссылкой на Military Navigator, об этом вчера доложил президенту Александру Лукашенко председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.

"Сейчас Госкомвоенпром совместно с Минобороны работает над созданием ракетного комплекса залпового огня дальностью более 200 км. Эту задачу планируется выполнить в течение 2016-2017 годов", - рассказал Гурулев. В свою очередь, Александр Лукашенко напомнил, что Военная доктрина Беларуси носит оборонительный характер. В то же время "надо иметь оружие, которое бы все-таки предостерегало потенциального противника от того, чтобы воевать с Беларусью".

"Мы должны иметь оружие, которое может нанести неприемлемый ущерб гипотетическому противнику", — убежден белорусский президент. В этой связи им была определена задача по развитию ракетных технологий. В результате созданы ракетные системы залпового огня "Полонез". Они уже приняты на вооружение и будут поставлены в войска до 1 июля.