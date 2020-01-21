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Беларусь нашла альтернативу российской нефти в Норвегии

​Беларусь нашла альтернативу российской нефти в Норвегии

Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.

При этом собеседник агентства не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану по поводу поставок нефти вместо российской.

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