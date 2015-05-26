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    ​Беларусь и ЕС согласовывают последние нюансы в упрощении визового режима

    Осталось согласовать лишь некоторые технические моменты

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Беларуси и Евросоюзу осталось согласовать лишь некоторые технические моменты, связанные с упрощением визовых процедур.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник главного консульского управления белорусского МИД Игорь Фисенко во время онлайн-конференции "Отдых за границей: как избежать проблем".

    "Переговоры подходят к завершению, но остался ряд технических моментов, которые нуждаются в согласовании. Пока никаких временных рамок я бы не устанавливал. Работа продолжается", - сказал он.

    По словам Фисенко, речь идет об упрощении визовых процедур, которые предусматривают небольшое снижение визового сбора, упорядочение перечня документов, необходимых для получения визы. Также это может быть взаимная договоренность о бесплатной выдаче "определенного количества виз для участников различных обменов, гуманитарных контактов", отметил он.

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