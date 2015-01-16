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    ​В Бельгии повышен уровень террористической угрозы

    В ходе операции спецслужб были ликвидированы три террориста

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы в ряде регионов после проведения антитеррористического рейда.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в ходе операции спецслужб были ликвидированы три террориста.

    Отмечается, что данная операция проходила в рамках крупномасштабного антитеррористического рейда.

    Также появились сообщения о минировании штаб-квартиры полиции Бельгии.

    Позже стало известно, что связь между задержанными в ходе антитеррористического рейда в Бельгии террористами и боевиками, совершившими теракты в Париже, не была установлена.

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