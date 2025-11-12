Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    BBC: Соратники Стармера могут попытаться сместить его в декабре

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 02:58
    BBC: Соратники Стармера могут попытаться сместить его в декабре

    Однопартийцы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по Лейбористской партии могут попытаться сместить его с поста лидера правящей политической силы уже в декабре.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, подобный процесс может быть инициирован спустя две недели после того, как 26 ноября министр финансов Рейчел Ривс представит в Палате общин бюджетное послание.

    Источники BBC отмечают, что глава Минфина может объявить о непопулярной среди избирателей мере - повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета.

    Среди возможных оппонентов Стармера называются министр внутренних дел Шабана Махмуд и министр здравоохранения и социальных дел Уэз Стритинг. При этом источники BBC подчеркивают, что Стармер намерен активно противостоять попыткам смещения: "Он один из двух ныне живущих людей, который выиграл всеобщие выборы для лейбористов. Было бы сумасшествием выступить против него спустя 17 месяцев", - заявил один неназванный министр.

    Критики премьера отмечают, что его кабинет находится "в глухой обороне", опасаясь попытки смещения, однако предупреждают, что это "не поможет правительству выйти из кризиса, в котором оно оказалось".

