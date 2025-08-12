BBC: Северокорейцев отправляют работать в Россию "как рабов"

Тысячи граждан Северной Кореи отправляются работать в России в рабских условиях, чтобы восполнить огромный дефицит рабочей силы, усугубленный продолжающимся вторжением России в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС News, условия, в которых они содержатся, близки к рабским.

Телекомпания взяла интервью у шести северокорейских рабочих, бежавших из России с начала войны, а также у южнокорейских правительственных чиновников, российских и южнокорейских исследователей и тех, кто помогал рабочим бежать.

Они рассказали о том, в каких тяжелых условиях работают северные корейцы в России, и как северокорейские власти ужесточают контроль над своими рабочими, чтобы те не сбежали.

Один из рабочих, Чжин, рассказал "Би-би-си", что после приземления на Дальнем Востоке в России из аэропорта на строительную площадку его сопровождал северокорейский агент безопасности, который приказал ему ни с кем не разговаривать и ни на что не смотреть. "Внешний мир — наш враг", — сказал ему агент.

Чжина, по его словам, отправили работать по 18 часов в день на строительство многоквартирных домов. Все собеседники ВВС говорили об одних и тех же изнурительных рабочих буднях: подъем в 6 утра, потом работа на стройках многоквартирных домов до двух часов ночи, и всего два выходных дня в году.

Покинуть стройплощадку рабочие не могут ни днем, ни ночью: за ними все время следят агенты северокорейского департамента государственной безопасности. По их словам, рабочие спят в грязных, переполненных грузовых контейнерах, кишащих клопами, или на полу в недостроенных многоэтажках, затянув дверные проемы брезентом, чтобы защититься от холода.

Десятки тысяч северокорейцев в течение многих десятилетий работали в СССР и России, зарабатывая миллионы для северокорейского режима. Но в 2019 году ООН в рамках санкций против КНДР за создание ядерного оружия запретила другим странам принимать северокорейских рабочих, и большинство из них было отправлено на родину.

Однако в прошлом году, как сообщил "Би-би-си" на условиях анонимности один из сотрудников южнокорейской разведки, в Россию прибыли более 10 тысяч рабочих из КНДР. По его словам, в этом году ожидается прибытие еще большего числа, и в общей сложности Пхеньян планирует отправить туда более 50 тысяч рабочих. Как рассказывает источник в южнокорейской разведке, большинство рабочих задействованы на крупных стройках, другие направлены на швейные фабрики.

По данным российского правительства, в 2024 году в страну въехало более 13 тысяч северокорейцев, что в 12 раз больше, чем годом ранее. Почти 8 тысяч из них въехали по студенческим визам, но, по данным сотрудников южнокорейской разведки и экспертов, на самом деле они не студенты: Россия использует эту уловку для обхода санкций ООН. В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу впервые признал, что 5 тысяч северокорейцев будут отправлены на восстановление Курской области, часть которой в прошлом году заняли украинские войска, но с тех пор их оттуда выбили.

Тот же южнокорейский чиновник сообщил "Би-би-си", что некоторые северокорейцы, весьма вероятно, вскоре будут отправлены на восстановительные работы на оккупированных Россией украинских территориях.

Как рассказали "Би-би-си" многочисленные собеседники, борясь с побегами рабочих, северокорейские власти ужесточают и без того жесткий контроль над ними.

Чтобы предотвратить побеги, власти КНДР усиливают идеологическую подготовку рабочих и чаще проводят сеансы идеологической подготовки и самокритики, в ходе которых их заставляют заявлять о своей лояльности Ким Чен Ыну и отмечать свои промахи. В таких условиях побегов становится все меньше. В правительстве Южной Кореи "Би-би-си" сообщили, что число северокорейцев, ежегодно сбегающих из России и прибывающих в Сеул, с 2022 года сократилось вдвое — примерно с 20 до всего лишь 10.