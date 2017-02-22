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    Бавария частично ограничила ношение паранджи

    Об этом сообщили в канцелярии премьера Баварии

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Правительство немецкой федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в перечне общественных мест.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в канцелярии премьера Баварии во вторник, 21 февраля, по итогам министерского заседания в Мюнхене.

    Полностью закрывать тело и лицо запрещается при несении общественной службы, в высших учебных заведениях, школах, детских садах, во время голосования на выборах, а также в случаях, когда речь идет о необходимости поддержания общественной безопасности и порядка.

    Как отметил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн, поддержание открытой коммуникации - это часть демократической парадигмы ценностей.

    "Сокрытие лица противоречит этой культуре коммуникации", - подчеркнул политик.

    Стоит отметить, что в декабря 2016 года кабинет министров ФРГ принял закон о запрете ношения паранджи чиновникам при исполнении служебных обязанностей.

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