Бавария частично ограничила ношение паранджи

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Правительство немецкой федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в перечне общественных мест.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в канцелярии премьера Баварии во вторник, 21 февраля, по итогам министерского заседания в Мюнхене.

Полностью закрывать тело и лицо запрещается при несении общественной службы, в высших учебных заведениях, школах, детских садах, во время голосования на выборах, а также в случаях, когда речь идет о необходимости поддержания общественной безопасности и порядка.

Как отметил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн, поддержание открытой коммуникации - это часть демократической парадигмы ценностей.

"Сокрытие лица противоречит этой культуре коммуникации", - подчеркнул политик.

Стоит отметить, что в декабря 2016 года кабинет министров ФРГ принял закон о запрете ношения паранджи чиновникам при исполнении служебных обязанностей.