Башар Асад проигнорировал предложение России

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Москва просила Башара Асада принять участие в президентском саммите Россия — Иран — Турция, который 4 апреля состоялся в Анкаре. Как передает Report, об этом 6 апреля сообщила ливанская газета Al-Akhbar.

По словам источника издания, президент Сирии якобы принёс извинения России, поскольку не участвовал в саммите «по многим причинам».

«По форме и содержанию Асад не может посетить Турцию, хотя россияне заверили, что президент Эрдоган не был против его приезда», — отметила Al-Akhbar.