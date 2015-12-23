Башар Асад принял участие в молитве за наступление мира в 2016 году

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад и члены руководства страны приняли вечером участие в совместной молитве в мечети Аль-Акрам в Дамаске. Служба была приурочена ко дню рождения пророка Мухаммеда (Мавлид ан-Наби), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Муфтий сирийской столицы, шейх Аднан аль-Афьюни, выступая с проповедью, указал, что рождение мусульманского пророка не случайно практически совпало в этом году с Рождеством Христовым, которое сирийские христиане (и православные, и католики) отмечают 25 декабря. По его словам, "это особый знак, учитывая, что и Мухаммед, и Иисус Христос несли в мир любовь и милосердие". Он призвал правоверных усердно молиться за то, чтобы наступающий год "принес Сирии добро, примирение и благополучие".

В свою очередь, министр по делам вакуфов Мухаммед Абдель Саттар ас-Сайед поблагодарил Россию, Иран и других "друзей, отстаивающих правду и справедливость", за их поддержку Сирии. "Мы провожаем пятый год войны, развязанной теми, кто сплел заговор против нашей страны, ее народа и религии, с надеждой на грядущую победу", - заявил он.

В пятницу Асад и его супруга Асма посетили церковь Пресвятой Богородицы в квартале Эль-Кусур, где встретились с христианской общественностью столицы в преддверие праздника Рождества. Эль-Кусур расположен в 2 км от района Джубар на окраине Дамаска, где орудуют бандформирования, и нередко попадает под минометные обстрелы боевиков.

Прошлый Новый год сирийский лидер встретил вместе с военнослужащими на передовой в Джубаре.