​Башар Асад: Франция поддерживает терроризм и способствует войне, а не миру

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ В интервью Česká televize президент Сирии Башар Асад поддержал идею подписать возможное мирное соглашение в Праге и назвал это реальной возможностью.

Как передает Report, в то же время, он не верит, что заключение перемирия по сирийскому конфликту могло бы пройти во Франции.

«Сирийцы скажут, что мирная конференция не может пройти, например, во Франции, потому что Франция поддерживает терроризм и способствует войне, а не миру», — заявил Асад.

По словам Асада, Чехия благодаря своей сбалансированной позиции может стать площадкой для мирных соглашений.